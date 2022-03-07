Землянский Эльмир Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Землянский Эльмир Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.2022

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1986 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.2022

Отец: не указан

Мать: Землянская Диана Наильевна

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