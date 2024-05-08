Петрова Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маркова (Петрова) Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Петров Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Константин Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Алексей Иванович

Отец ребёнка: Петров Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Петров Иван

Корхово, Первомайский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
01.05.1918

Дочь: Троценко (Петрова) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Петров Иван

Корхово, Первомайский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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