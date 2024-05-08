Петрова Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маркова (Петрова) Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Петров Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петров Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петров Константин Иванович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Петров Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Петров Иван
Рождение ребёнка
01.05.1918
Дочь: Троценко (Петрова) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Петров Иван
Смерть
Неизвестно