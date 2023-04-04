Лев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тенебаум (Тенебаум) Ценя

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мотя

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хава

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маня

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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