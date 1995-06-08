Кудрявцева (Ярыгина) Наталия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.05.1909
Дата смерти08.06.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1909
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.08.1932
Сын: Кудрявцев Владимир Петрович
Отец ребёнка: Кудрявцев Петр Павлович
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Милосердова (Кудрявцева) Вера Петровна
Отец ребёнка: Кудрявцев Петр Павлович
Рождение ребёнка
04.09.1939
Отец ребёнка: Кудрявцев Петр Павлович
Смерть
08.06.1995