Кудрявцева (Ярыгина) Наталия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцева (Ярыгина) Наталия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.1909

Дата смерти

08.06.1995

Пол

Женский

Отец

1874 г.р.

Мать

1878 г.р.

Муж

1910 г.р.

Дети

1932 г.р.
1936 г.р.
1939 г.р.
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Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1909

Отец: Ярыгин Василий Абрамович

Мать: Ярыгина (Воронкова) Мария Терентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кудрявцев Петр Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кудрявцев Петр Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кудрявцев Петр Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудрявцев Петр Павлович

Рождение ребёнка
01.08.1932

Сын: Кудрявцев Владимир Петрович

Отец ребёнка: Кудрявцев Петр Павлович

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Милосердова (Кудрявцева) Вера Петровна

Отец ребёнка: Кудрявцев Петр Павлович

Рождение ребёнка
04.09.1939

Сын: Кудрявцев Павел Петрович

Отец ребёнка: Кудрявцев Петр Павлович

Смерть
08.06.1995

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