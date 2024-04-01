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Бакинов Николай Петрович

Место рождения

Владимирская губерния Вязниковский уезд

Дата рождения

25.02.1878

Дата смерти

02.03.1921

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1878

Отец: Бакинов Петр Иванович

Мать: Бакинова Ефросинья Яковлевна

Владимирская губерния Вязниковский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бакинова Анна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бакинов Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Бакинова Юстинья Ii Жена Андреевна

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бакинов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Бакинова Юстинья Ii Жена Андреевна

Курган, город Курган, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бакинова Юстинья Ii Жена Андреевна

Курган, город Курган, Курганская область
Смерть
02.03.1921
Курган, город Курган, Курганская область
Причина смерти: Расстрелян
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