Бакинов Николай Петрович
Место рожденияВладимирская губерния Вязниковский уезд
Дата рождения25.02.1878
Дата смерти02.03.1921
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1878
Владимирская губерния Вязниковский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бакинова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бакинов Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Бакинова Юстинья Ii Жена Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бакинов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Бакинова Юстинья Ii Жена Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.03.1921
Причина смерти: Расстрелян