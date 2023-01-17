Неворотов Федот Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Неворотов Егор
Рождение ребёнка
1825
Сын: Неворотов Михаил Федотович
Мать ребёнка: Неворотова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
1827
Сын: Неворотов Мирон Федотович
Мать ребёнка: Неворотова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Неворотов Данил Федотович
Мать ребёнка: Неворотова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
?.08.1834
Мать ребёнка: Неворотова Наталья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно