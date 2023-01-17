Неворотов Федот Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неворотов Федот Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Неворотов Егор

Мать: Неворотова Матрена Алексеевна

Рождение ребёнка
1825

Сын: Неворотов Михаил Федотович

Мать ребёнка: Неворотова Наталья Васильевна

Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Неворотов Мирон Федотович

Мать ребёнка: Неворотова Наталья Васильевна

Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Неворотов Данил Федотович

Мать ребёнка: Неворотова Наталья Васильевна

Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
?.08.1834

Сын: Неворотов Егор Федотович

Мать ребёнка: Неворотова Наталья Васильевна

Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неворотова Наталья Васильевна

Смерть
Неизвестно
Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
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