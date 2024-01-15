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Бирюкова Елена Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1906

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Бирюков Алексей Авраамович

Мать: Бирюкова Евдокия Тимофеевна

Смерть
1906
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