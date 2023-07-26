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Козлов Алексей Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1923

Отец: Козлов Григорий

Мать: Козлова Анисия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Евдакия Кирилловна

Рождение ребёнка
09.01.1949

Сын: Козлов Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Козлова Евдакия Кирилловна

Рождение ребёнка
03.01.1952

Дочь: Козлова Марина Алексеевна

Мать ребёнка: Козлова Евдакия Кирилловна

Рождение ребёнка
26.05.1953

Сын: Двойня с Сергеем

Мать ребёнка: Козлова Евдакия Кирилловна

Рождение ребёнка
26.05.1953

Сын: Козлов Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Козлова Евдакия Кирилловна

Смерть
Неизвестно

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