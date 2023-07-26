Козлов Алексей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.03.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1923
Отец: Козлов Григорий
Мать: Козлова Анисия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.01.1949
Сын: Козлов Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Козлова Евдакия Кирилловна
Рождение ребёнка
03.01.1952
Дочь: Козлова Марина Алексеевна
Мать ребёнка: Козлова Евдакия Кирилловна
Рождение ребёнка
26.05.1953
Сын: Двойня с Сергеем
Мать ребёнка: Козлова Евдакия Кирилловна
Рождение ребёнка
26.05.1953
Мать ребёнка: Козлова Евдакия Кирилловна
Смерть
Неизвестно