Матвеев Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеев Алексей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 13.08.1942 по Неизвестно

Дата смерти

С 22.03.1992 по Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 13.08.1942 по Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.05.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
С 22.03.1992 по Неизвестно
Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
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