Матвеев Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 13.08.1942 по Неизвестно
Дата смертиС 22.03.1992 по Неизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 13.08.1942 по Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.05.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
С 22.03.1992 по Неизвестно
Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область