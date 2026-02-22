Зимских Станислав Алексеевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Зимских Станислав Алексеевич

Автор
СЗ
Зимских С.

мужской, родился Неизвестно

Отец
Зимских Алексей Юрьевич15.07.1968 г.р.
Мать
Палащенко Людмила Анатольевна23.05.1968 г.р.
Супруги
Эминжанова Татьяна ЭдуардовнаНеизвестно г.р.
Дети
Зимских Виктория СтаниславовнаНеизвестно г.р.
Зимских Марк СтаниславовичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зимских Алексей Юрьевич

Мать: Палащенко Людмила Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зимских Виктория Станиславовна

Мать ребёнка: Эминжанова Татьяна Эдуардовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зимских Марк Станиславович

Мать ребёнка: Эминжанова Татьяна Эдуардовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эминжанова Татьяна Эдуардовна

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