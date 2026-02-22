Зимских Станислав Алексеевич
мужской, родился Неизвестно
ОтецЗимских Алексей Юрьевич15.07.1968 г.р.
МатьПалащенко Людмила Анатольевна23.05.1968 г.р.
Супруги
Эминжанова Татьяна ЭдуардовнаНеизвестно г.р.
Дети
Зимских Виктория СтаниславовнаНеизвестно г.р.
Зимских Марк СтаниславовичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зимских Виктория Станиславовна
Мать ребёнка: Эминжанова Татьяна Эдуардовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зимских Марк Станиславович
Мать ребёнка: Эминжанова Татьяна Эдуардовна
Бракосочетание
Неизвестно