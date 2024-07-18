Олексеенко Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олексеенко Александр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

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Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Олексеенко Петр Ефимович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белоус Федосья Семеновна

Рождение ребёнка
16.11.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белоус Федосья Семеновна

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