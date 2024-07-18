Олексеенко Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Олексеенко Петр Ефимович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белоус Федосья Семеновна
Рождение ребёнка
16.11.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Белоус Федосья Семеновна
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