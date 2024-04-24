Корякина (Воробьева) Анна Дементьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: Воробьев Дементий Федоров
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Корякин Тарас Наумов
Рождение ребёнка
20.09.1817 ст.
Отец ребёнка: Корякин Тарас Наумов
Потопахино, Обоянский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно