Корякина (Воробьева) Анна Дементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корякина (Воробьева) Анна Дементьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1770 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1780 г.р.

Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: Воробьев Дементий Федоров

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корякин Тарас Наумов

Рождение ребёнка
20.09.1817 ст.

Сын: Корякин Савватий Тарасов

Отец ребёнка: Корякин Тарас Наумов

Потопахино, Обоянский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно

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