Белова Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова Мария Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1922

Дата смерти

22.11.1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1919 г.р.

Дети

1946 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЭЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Белов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
03.08.1946

Сын: Белов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Белов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
17.03.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белов Иван Николаевич

Смерть
22.11.1986
Брест, Брестская область

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