Белова Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1922
Дата смерти22.11.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Белов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
03.08.1946
Отец ребёнка: Белов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
17.03.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Белов Иван Николаевич
Смерть
22.11.1986
Брест, Брестская область