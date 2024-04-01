Ижбяков Абидулла Абдуллович
Место рожденияМордовская АССР, Торбеевский р-н, д. Верхняя Богдановка
Дата рождения1907
Дата смерти?.11.1943
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Ижбяков Абдулла Юсупович
Мордовская АССР, Торбеевский р-н, д. Верхняя Богдановка
Место жительства
Неизвестно
Мордовская АССР, Торбеевский р-н, д. Верхняя Богдановка
Смерть
?.11.1943
Витебская обл., Городокский р-н, д. Азарково