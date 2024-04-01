Ижбяков Абидулла Абдуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ижбяков Абидулла Абдуллович

Место рождения

Мордовская АССР, Торбеевский р-н, д. Верхняя Богдановка

Дата рождения

1907

Дата смерти

?.11.1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Ижбяков Абдулла Юсупович

Мать: не указана

Мордовская АССР, Торбеевский р-н, д. Верхняя Богдановка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Мордовская АССР, Торбеевский р-н, д. Верхняя Богдановка
Смерть
?.11.1943
Витебская обл., Городокский р-н, д. Азарково
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