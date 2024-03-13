Лизунова (Тимофеева) Людмила Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1960
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1960
Отец: Тимофеев Гавриил
Рождение ребёнка
06.09.1983
Отец ребёнка: Лизунов Сергей Александрович
Рождение ребёнка
06.09.1985
Дочь: Шахрай Ирина Сергеевна
Отец ребёнка: Лизунов Сергей Александрович
Рождение ребёнка
13.02.1991
Дочь: Марина
Отец ребёнка: Лизунов Сергей Александрович
Рождение ребёнка
03.09.1996
Дочь: Кристина Сергеевна
Отец ребёнка: Лизунов Сергей Александрович