Лизунова (Тимофеева) Людмила Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лизунова (Тимофеева) Людмила Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1960

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1960

Отец: Тимофеев Гавриил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.09.1983

Сын: Лизунов Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Лизунов Сергей Александрович

Рождение ребёнка
06.09.1985

Дочь: Шахрай Ирина Сергеевна

Отец ребёнка: Лизунов Сергей Александрович

Рождение ребёнка
13.02.1991

Дочь: Марина

Отец ребёнка: Лизунов Сергей Александрович

Рождение ребёнка
03.09.1996

Дочь: Кристина Сергеевна

Отец ребёнка: Лизунов Сергей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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