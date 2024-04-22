Строгонова (Ситникова) Лукерья Михайловна
Место рождения
Дата рождения08.12.1861 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1861 ст.
Бракосочетание
15.05.1883 ст.
Рождение ребёнка
25.01.1884 ст.
Сын: Строгонов Иван Степанович
Отец ребёнка: Строгонов Степан Моисеевич
Рождение ребёнка
15.01.1885 ст.
Сын: Строгонов Кирилл Степанович
Отец ребёнка: Строгонов Степан Моисеевич
Рождение ребёнка
24.04.1886 ст.
Сын: Строгонов Гавриил Степанович
Отец ребёнка: Строгонов Степан Моисеевич
Рождение ребёнка
08.11.1895 ст.
Дочь: Сумина Матрена Степановна
Отец ребёнка: Строгонов Степан Моисеевич
Смерть
Неизвестно