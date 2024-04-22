Строгонова (Ситникова) Лукерья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Строгонова (Ситникова) Лукерья Михайловна

Место рождения

Терехово, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

08.12.1861 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1861 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Терехово, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
15.05.1883 ст.

Муж: Строгонов Степан Моисеевич

Терехово, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
25.01.1884 ст.

Сын: Строгонов Иван Степанович

Отец ребёнка: Строгонов Степан Моисеевич

Терехово, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
15.01.1885 ст.

Сын: Строгонов Кирилл Степанович

Отец ребёнка: Строгонов Степан Моисеевич

Терехово, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
24.04.1886 ст.

Сын: Строгонов Гавриил Степанович

Отец ребёнка: Строгонов Степан Моисеевич

Терехово, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
08.11.1895 ст.

Дочь: Сумина Матрена Степановна

Отец ребёнка: Строгонов Степан Моисеевич

Терехово, Большереченский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно
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