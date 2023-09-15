Фалилеева Нилодора
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1878
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1903
Сын: Фалилеев Иван Афанасьевич
Отец ребёнка: Фалилеев Афанасий
Рождение ребёнка
Около 1904
Сын: Фалилеев Дмитрий Афанасьевич
Отец ребёнка: Фалилеев Афанасий
Рождение ребёнка
Около 1908
Сын: Фалилеев Василий Афанасьевич
Отец ребёнка: Фалилеев Афанасий
Рождение ребёнка
Около 1911
Сын: Фалилеев Степан Афанасьевич
Отец ребёнка: Фалилеев Афанасий
Рождение ребёнка
09.07.1913
Сын: Фалилеев Лаврентий Афанасьевич
Отец ребёнка: Фалилеев Афанасий
Рождение ребёнка
Около 1915
Сын: Фалилеев Григорий Афанасьевич
Отец ребёнка: Фалилеев Афанасий