Фалилеева Нилодора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фалилеева Нилодора

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1878

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1903

Сын: Фалилеев Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Фалилеев Афанасий

Нижнее Гирюнино, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Около 1904

Сын: Фалилеев Дмитрий Афанасьевич

Отец ребёнка: Фалилеев Афанасий

Нижнее Гирюнино, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Около 1908

Сын: Фалилеев Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: Фалилеев Афанасий

Нижнее Гирюнино, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Около 1911

Сын: Фалилеев Степан Афанасьевич

Отец ребёнка: Фалилеев Афанасий

Нижнее Гирюнино, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
09.07.1913

Сын: Фалилеев Лаврентий Афанасьевич

Отец ребёнка: Фалилеев Афанасий

Нижнее Гирюнино, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Около 1915

Сын: Фалилеев Григорий Афанасьевич

Отец ребёнка: Фалилеев Афанасий

Нижнее Гирюнино, Балейский муниципальный район, Забайкальский край

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