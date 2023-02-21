Бутакова Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутакова Мария Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бутаков Николай Андреевич

Отец ребёнка: Бутаков Андрей Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Константинова Елизавета Андреевна

Отец ребёнка: Бутаков Андрей Игнатьевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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