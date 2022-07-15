Давыдова Татьяна Меркурьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.05.1977
Дочь: Любых Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Давыдов Александр Константинович
Иркутский район село Первомайское
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Давыдов Артём Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Давыдов Леонид Александрович
Отец ребёнка: Давыдов Александр Константинович
Смерть
Неизвестно