Сидорчук Алексей Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСидорчук Алексей Борисович

Сидорчук Алексей Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1915

Сын: Сидорчук Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Сидорчук Анна Антоновна

Рождение ребёнка
Около 1921

Дочь: Сидорчук Лидия Алексеевна

Мать ребёнка: Сидорчук Анна Антоновна

Рождение ребёнка
19.11.1926

Дочь: Кочукова Нина Алексеевна

Мать ребёнка: Сидорчук Анна Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сидорчук Анна Антоновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close