Сидорчук Алексей Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1915
Сын: Сидорчук Павел Алексеевич
Мать ребёнка: Сидорчук Анна Антоновна
Рождение ребёнка
Около 1921
Дочь: Сидорчук Лидия Алексеевна
Мать ребёнка: Сидорчук Анна Антоновна
Рождение ребёнка
19.11.1926
Дочь: Кочукова Нина Алексеевна
Мать ребёнка: Сидорчук Анна Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сидорчук Анна Антоновна
Смерть
Неизвестно