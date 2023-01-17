Татищев Евграф Васильевич
Место рождения
Дата рождения1717
Дата смерти06.09.1781
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Рождение ребёнка
1742
Сын: Tatishchev Rostislav Evgrafovich
Мать ребёнка: Татищева Аграфена Федотовна
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Anna Evgrafovna
Мать ребёнка: Татищева Аграфена Федотовна
Бракосочетание
Около 1758
Рождение ребёнка
16.04.1759
Дочь: Дашкова Александра Евграфовна
Мать ребёнка: Татищева Аграфена Федотовна
Рождение ребёнка
29.08.1760
Сын: Татищев Алексей Евграфович
Мать ребёнка: Татищева Аграфена Федотовна
Рождение ребёнка
1763
Сын: Татищев Никита Евграфович
Мать ребёнка: Татищева Аграфена Федотовна
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Екатерина Евграфовна
Мать ребёнка: Татищева Аграфена Федотовна
Рождение ребёнка
1766
Сын: Татищев Василий Евграфович
Мать ребёнка: Татищева Аграфена Федотовна
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Княгиня Грузинская Прасковья Евграфовна
Мать ребёнка: Татищева Аграфена Федотовна
Рождение ребёнка
1771
Сын: Tatishchev Mikhail Evgrafovich
Мать ребёнка: Татищева Аграфена Федотовна
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Новосильцева Елизавета Евграфовна
Мать ребёнка: Татищева Аграфена Федотовна
Смерть
06.09.1781
Москва, город федерального значения Москва