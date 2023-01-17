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Татищев Евграф Васильевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

1717

Дата смерти

06.09.1781

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Татищев Василий Никитич

Мать: Татищева Авдотья Васильевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1742

Сын: Tatishchev Rostislav Evgrafovich

Мать ребёнка: Татищева Аграфена Федотовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Anna Evgrafovna

Мать ребёнка: Татищева Аграфена Федотовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Около 1758

Жена: Татищева Аграфена Федотовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
16.04.1759

Дочь: Дашкова Александра Евграфовна

Мать ребёнка: Татищева Аграфена Федотовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
29.08.1760

Сын: Татищев Алексей Евграфович

Мать ребёнка: Татищева Аграфена Федотовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1763

Сын: Татищев Никита Евграфович

Мать ребёнка: Татищева Аграфена Федотовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Екатерина Евграфовна

Мать ребёнка: Татищева Аграфена Федотовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1766

Сын: Татищев Василий Евграфович

Мать ребёнка: Татищева Аграфена Федотовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Княгиня Грузинская Прасковья Евграфовна

Мать ребёнка: Татищева Аграфена Федотовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1771

Сын: Tatishchev Mikhail Evgrafovich

Мать ребёнка: Татищева Аграфена Федотовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Новосильцева Елизавета Евграфовна

Мать ребёнка: Татищева Аграфена Федотовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
06.09.1781
Москва, город федерального значения Москва
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