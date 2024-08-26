Исаева Параскева Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаева Параскева Архиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаев Максим Матвеевич

Рождение ребёнка
16.03.1827 ст.

Сын: Исаев Алексей Максимович

Отец ребёнка: Исаев Максим Матвеевич

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.07.1831 ст.

Дочь: Исаева Ольга Максимовна

Отец ребёнка: Исаев Максим Матвеевич

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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