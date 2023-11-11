Прокопец Евгений Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокопец Евгений Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1970

Пол

Мужской

Отец

1947 г.р.

Мать

1949 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1970

Отец: Прокопец Леонид Герасимович

Мать: Кулиш Вера Арсентьевна

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