Доронина Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доронина Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Доронина Пелагея

Отец ребёнка: Доронин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Доронина Аграфена

Отец ребёнка: Доронин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Доронина Афанасия

Отец ребёнка: Доронин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Доронин Федор

Отец ребёнка: Доронин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Доронин Николай

Отец ребёнка: Доронин Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Доронин Василий

Рождение ребёнка
1879

Сын: Доронин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Доронин Василий

Смерть
Неизвестно

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