Доронина Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Доронина Пелагея
Отец ребёнка: Доронин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Доронина Аграфена
Отец ребёнка: Доронин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Доронина Афанасия
Отец ребёнка: Доронин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Доронин Федор
Отец ребёнка: Доронин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Доронин Николай
Отец ребёнка: Доронин Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Доронин Василий
Рождение ребёнка
1879
Сын: Доронин Василий Васильевич
Отец ребёнка: Доронин Василий
Смерть
Неизвестно