Орлова Зинаида Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.10.1911
Дата смерти24.09.1940
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Орлова ... Сергеевна
Отец ребёнка: Орлов Сергей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.11.1933
Отец ребёнка: Орлов Сергей Михайлович
Смерть
24.09.1940