Орлова Зинаида Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова Зинаида Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.1911

Дата смерти

24.09.1940

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Орлова ... Сергеевна

Отец ребёнка: Орлов Сергей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
07.11.1933

Сын: Орлов Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Орлов Сергей Михайлович

Смерть
24.09.1940

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