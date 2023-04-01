Свищева Надежда Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свищева Надежда Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1967

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.09.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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