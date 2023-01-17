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Кучугина Анна Филипповна

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Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1865

Сын: Бородов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Бородов Дмитрий Гаврилович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1875

Сын: Бородов Григорий Дмитриевич

Отец ребёнка: Бородов Дмитрий Гаврилович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1877

Сын: Бородов Яков Дмитриевич

Отец ребёнка: Бородов Дмитрий Гаврилович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Бородова Матрона Дмитриевна

Отец ребёнка: Бородов Дмитрий Гаврилович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Бородова Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Бородов Дмитрий Гаврилович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
Неизвестно
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