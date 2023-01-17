Кучугина Анна Филипповна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Бородов Дмитрий Гаврилович
Рождение ребёнка
1875
Сын: Бородов Григорий Дмитриевич
Отец ребёнка: Бородов Дмитрий Гаврилович
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Бородов Дмитрий Гаврилович
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Бородова Матрона Дмитриевна
Отец ребёнка: Бородов Дмитрий Гаврилович
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Бородова Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Бородов Дмитрий Гаврилович
Смерть
Неизвестно