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Штань Михаил Федорович

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Место рождения

Штановка, Сумська область

Дата рождения

14.11.1908

Дата смерти

Около 1941

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1908

Отец: Штанев Федор Ильич

Мать: Штанева Пелагея Федоровна

Штановка, Сумська область
Крещение
14.11.1908
Бракосочетание
21.10.1934

Жена: Штань Екатерина Николаевна

Каменское, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
26.06.1938

Дочь: Водолага Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Штань Екатерина Николаевна

Каменское, Дніпропетровська область
Место жительства
Неизвестно
Каменское, Дніпропетровська область
Место жительства
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Смерть
Около 1941
Причина смерти: пропал без вести
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