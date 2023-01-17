Штань Михаил Федорович
Место рождения
Дата рождения14.11.1908
Дата смертиОколо 1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1908
Отец: Штанев Федор Ильич
Крещение
14.11.1908
Бракосочетание
21.10.1934
Рождение ребёнка
26.06.1938
Дочь: Водолага Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Штань Екатерина Николаевна
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Смерть
Около 1941
Причина смерти: пропал без вести