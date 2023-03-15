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(Матвеева) Елисавета
(Матвеева) Елисавета
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.12.1860
Дата смерти
1860
Пол
Женский
Отец
Матвеев Иван
1828 г.р.
Мать
Матвеева (Бузунова) Ирина
1830 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1860
Отец:
Матвеев Иван
Мать:
Матвеева Ирина
Смерть
1860
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