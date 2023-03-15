(Матвеева) Елисавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Матвеева) Елисавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1860

Дата смерти

1860

Пол

Женский

Отец

1828 г.р.

Мать

1830 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
22.12.1860

Отец: Матвеев Иван

Мать: Матвеева Ирина

Смерть
1860
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