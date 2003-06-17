Юдчиц (Косевич) Мария Лукьяновна 10.04.1931 — найти родственников по фамилии на Familio
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Юдчиц (Косевич) Мария Лукьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1931

Дата смерти

17.06.2003

Пол

Женский

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1931

Отец: Косевич Лукьян Адамович

Мать: Косевич (Юдчиц) Наталья Лукинична

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юдчиц Николай Николаевич

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Юркевич (Юдчиц) Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Юдчиц Николай Николаевич

Рождение ребёнка
1959

Дочь: Мозырко (Юдчиц) Галина Николаевна

Отец ребёнка: Юдчиц Николай Николаевич

Рождение ребёнка
1960

Сын: Юдчиц Николай Николаевич

Отец ребёнка: Юдчиц Николай Николаевич

Смерть
17.06.2003
Не вышла из наркоза

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