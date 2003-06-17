Юдчиц (Косевич) Мария Лукьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1931
Дата смерти17.06.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1931
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Юркевич (Юдчиц) Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Юдчиц Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Мозырко (Юдчиц) Галина Николаевна
Отец ребёнка: Юдчиц Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1960
Отец ребёнка: Юдчиц Николай Николаевич
Смерть
17.06.2003
Не вышла из наркоза