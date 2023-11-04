Котова Прасковья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова Прасковья Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Котова Ефросинья Ивановна

Отец ребёнка: Котов Иван Антонович

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Котова Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Котов Иван Антонович

Рождение ребёнка
14.02.1860

Сын: Федор Иванович

Отец ребёнка: Котов Иван Антонович

Рождение ребёнка
18.01.1864

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Котов Иван Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котов Иван Антонович

Смерть
Неизвестно
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