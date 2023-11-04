Котова Прасковья Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Котова Ефросинья Ивановна
Отец ребёнка: Котов Иван Антонович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Котова Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Котов Иван Антонович
Рождение ребёнка
14.02.1860
Сын: Федор Иванович
Отец ребёнка: Котов Иван Антонович
Рождение ребёнка
18.01.1864
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Котов Иван Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Котов Иван Антонович
Смерть
Неизвестно