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Власова Галина Васильевна (Александровна)

Место рождения

деревня Юшково, Марийская АССР

Дата рождения

28.03.1946

Дата смерти

19.09.2005

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1946

Отец: Власов Александр

Мать: Криваксина Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
18.11.1964

Дочь: Одинцова Светлана Юрьевна

Отец ребёнка: Одинцов Юрий Александрович

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
19.11.1972

Дочь: Одинцова Надежда Юрьевна

Отец ребёнка: Одинцов Юрий Александрович

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Смерть
19.09.2005

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