Власова Галина Васильевна (Александровна)
Место рождениядеревня Юшково, Марийская АССР
Дата рождения28.03.1946
Дата смерти19.09.2005
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1946
Отец: Власов Александр
Рождение ребёнка
18.11.1964
Дочь: Одинцова Светлана Юрьевна
Отец ребёнка: Одинцов Юрий Александрович
Рождение ребёнка
19.11.1972
Дочь: Одинцова Надежда Юрьевна
Отец ребёнка: Одинцов Юрий Александрович
Смерть
19.09.2005