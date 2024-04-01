Белоусов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Белоусов ?
Мать: (Логвинова) Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Белоусова) Женя
Мать ребёнка: Белоусова (Омельчак) Светлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Белоусова) Татьяна
Мать ребёнка: Белоусова (Омельчак) Светлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Белоусова) Надежда
Мать ребёнка: Белоусова (Омельчак) Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно