Белоусов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоусов Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Белоусов ?

Мать: (Логвинова) Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Белоусова) Женя

Мать ребёнка: Белоусова (Омельчак) Светлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Белоусова) Татьяна

Мать ребёнка: Белоусова (Омельчак) Светлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Белоусова) Надежда

Мать ребёнка: Белоусова (Омельчак) Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белоусова (Омельчак) Светлана

Смерть
Неизвестно

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