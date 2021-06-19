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Луньков Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.05.1940

Дата смерти

19.06.2021

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1918 г.р.

Дети

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Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1940

Отец: Луньков Иван Дмтриевич

Мать: Лунькова Гаврюшина Татьяна Тимофеевна

Рождение ребёнка
24.09.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лунькова Комнатная Нина Яковлева

Рождение ребёнка
12.05.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лунькова Комнатная Нина Яковлева

Смерть
19.06.2021
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