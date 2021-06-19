Луньков Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.05.1940
Дата смерти19.06.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1940
Рождение ребёнка
24.09.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лунькова Комнатная Нина Яковлева
Рождение ребёнка
12.05.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лунькова Комнатная Нина Яковлева
Смерть
19.06.2021