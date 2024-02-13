Баловнев Иван Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баловнев Иван Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

VS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.06.1904

Сын: Баловнев Федор Иванович

Мать ребёнка: Баловнева Евгения Яковлевна

Новоникольское, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Ново-Никольская церковь Данковского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно

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