Талдыкина (Старцева) Харитина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талдыкина (Старцева) Харитина Андреевна

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Место рождения

Берёзово, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Берёзово, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.01.1897 ст.

Дочь: Талдыкина Ксения Георгиевна

Отец ребёнка: Талдыкин Георгий (Егор) Максимович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.12.1898 ст.

Сын: Талдыкин Николай Георгиевич

Отец ребёнка: Талдыкин Георгий (Егор) Максимович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.11.1900 ст.

Сын: Талдыкин Митрофан Георгиевич

Отец ребёнка: Талдыкин Георгий (Егор) Максимович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.02.1903 ст.

Сын: Талдыкин Федор Георгиевич

Отец ребёнка: Талдыкин Георгий (Егор) Максимович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.06.1905 ст.

Сын: Талдыкин Петр Георгиевич

Отец ребёнка: Талдыкин Георгий (Егор) Максимович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.11.1907 ст.

Дочь: Талдыкина Мария Георгиевна

Отец ребёнка: Талдыкин Георгий (Егор) Максимович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.12.1909 ст.

Сын: Талдыкин Василий Георгиевич

Отец ребёнка: Талдыкин Георгий (Егор) Максимович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.01.1912 ст.

Сын: Талдыкин Павел Георгиевич

Отец ребёнка: Талдыкин Георгий (Егор) Максимович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.03.1915 ст.

Дочь: Талдыкина Мария Георгиевна

Отец ребёнка: Талдыкин Георгий (Егор) Максимович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талдыкин Георгий (Егор) Максимович

Смерть
Неизвестно
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