Талдыкина (Старцева) Харитина Андреевна
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.01.1897 ст.
Дочь: Талдыкина Ксения Георгиевна
Отец ребёнка: Талдыкин Георгий (Егор) Максимович
Рождение ребёнка
01.12.1898 ст.
Сын: Талдыкин Николай Георгиевич
Отец ребёнка: Талдыкин Георгий (Егор) Максимович
Рождение ребёнка
25.11.1900 ст.
Сын: Талдыкин Митрофан Георгиевич
Отец ребёнка: Талдыкин Георгий (Егор) Максимович
Рождение ребёнка
07.02.1903 ст.
Сын: Талдыкин Федор Георгиевич
Отец ребёнка: Талдыкин Георгий (Егор) Максимович
Рождение ребёнка
11.06.1905 ст.
Отец ребёнка: Талдыкин Георгий (Егор) Максимович
Рождение ребёнка
04.11.1907 ст.
Дочь: Талдыкина Мария Георгиевна
Отец ребёнка: Талдыкин Георгий (Егор) Максимович
Рождение ребёнка
10.12.1909 ст.
Сын: Талдыкин Василий Георгиевич
Отец ребёнка: Талдыкин Георгий (Егор) Максимович
Рождение ребёнка
13.01.1912 ст.
Сын: Талдыкин Павел Георгиевич
Отец ребёнка: Талдыкин Георгий (Егор) Максимович
Рождение ребёнка
20.03.1915 ст.
Дочь: Талдыкина Мария Георгиевна
Отец ребёнка: Талдыкин Георгий (Егор) Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно