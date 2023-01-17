Камалитдинова (Галина) Клара Рафиковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1979
Рождение ребёнка
24.12.2002
Сын: Камалитдинов Шамиль Рамилевич
Отец ребёнка: Камалитдинов Рамиль Радикович
Аскино, Аскинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.03.2008
Сын: Камалитдинов Шахназар Рамилевич
Отец ребёнка: Камалитдинов Рамиль Радикович
Ишимбай, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.09.2014
Дочь: Камалитдинова Шакира Рамилевна
Отец ребёнка: Камалитдинов Рамиль Радикович
Бракосочетание
Неизвестно