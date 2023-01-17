Камалитдинова (Галина) Клара Рафиковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камалитдинова (Галина) Клара Рафиковна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1979

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1979

Отец: Галин Рафик Галеевич

Мать: Хайруллина Венера Фазылкарамовна

Рождение ребёнка
24.12.2002

Сын: Камалитдинов Шамиль Рамилевич

Отец ребёнка: Камалитдинов Рамиль Радикович

Аскино, Аскинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.03.2008

Сын: Камалитдинов Шахназар Рамилевич

Отец ребёнка: Камалитдинов Рамиль Радикович

Ишимбай, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.09.2014

Дочь: Камалитдинова Шакира Рамилевна

Отец ребёнка: Камалитдинов Рамиль Радикович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Камалитдинов Рамиль Радикович

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