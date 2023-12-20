Сушкова Зинаида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1935
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1935
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Свиридов Николай
Рождение ребёнка
08.10.1959
Дочь: Шулекина Галина Николаевна
Отец ребёнка: Сушков Николай Иванович
Рождение ребёнка
12.01.1966
Дочь: Сухова Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Сушков Николай Иванович
Рождение ребёнка
14.05.1971
Дочь: Батракова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Сушков Николай Иванович
Смерть
Неизвестно