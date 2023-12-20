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Сушкова Зинаида Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1935

Отец: Безрукавников Иван

Мать: Безрукавникова Агриппина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свиридов Николай

Рождение ребёнка
08.10.1959

Дочь: Шулекина Галина Николаевна

Отец ребёнка: Сушков Николай Иванович

Рождение ребёнка
12.01.1966

Дочь: Сухова Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Сушков Николай Иванович

Рождение ребёнка
14.05.1971

Дочь: Батракова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Сушков Николай Иванович

Смерть
Неизвестно

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