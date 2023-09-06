Зашейко (Грыцай) Вера Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зашейко (Грыцай) Вера Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1945

Дата смерти

2007

Пол

Женский

Добавил:

KE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1945

Отец: Грыцай Тимофей

Мать: Грыцай Оксана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рязанцева Валентина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евсманская Оксана Ивановна

Отец ребёнка: Зашейко Иван Корнеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зашейко Сергей Иванович

Отец ребёнка: Зашейко Иван Корнеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зашейко Иван Иванович

Отец ребёнка: Зашейко Иван Корнеевич

Рождение ребёнка
30.07.1964

Дочь: Хрипко (Защейко) Галина Ивановна

Отец ребёнка: Зашейко Иван Корнеевич

Смерть
2007

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