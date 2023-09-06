Зашейко (Грыцай) Вера Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1945
Дата смерти2007
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1945
Отец: Грыцай Тимофей
Мать: Грыцай Оксана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рязанцева Валентина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евсманская Оксана Ивановна
Отец ребёнка: Зашейко Иван Корнеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зашейко Иван Корнеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зашейко Иван Корнеевич
Рождение ребёнка
30.07.1964
Дочь: Хрипко (Защейко) Галина Ивановна
Отец ребёнка: Зашейко Иван Корнеевич
Смерть
2007