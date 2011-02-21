Мельников Агадар Александрович
Место рождения
Дата рождения05.02.1930
Дата смерти21.02.2011
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1930
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Бортмеханик
Смерть
21.02.2011
уфа, Респ. Башкортостан Russian Federation