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Мельников Агадар Александрович

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Место рождения

Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

05.02.1930

Дата смерти

21.02.2011

Пол

Мужской

Отец

Мать

1904 г.р.

Дети

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Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1930

Отец: Мельников Александр Степанович

Мать: Мельникова Александра Игнатьевна

Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Бортмеханик
Смерть
21.02.2011
уфа, Респ. Башкортостан Russian Federation
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