Пугачев Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пугачев Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

21.01.1966

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Пугачев Александр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.04.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
21.01.1966

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