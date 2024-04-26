Гофман Леонид Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.10.2011
Дочь: Гофман Софья Леонидовна
Мать ребёнка: Гофман (Буренина) Татьяна Владимировна
Рождение ребёнка
18.12.2018
Дочь: Гофман Мария Леонидовна
Мать ребёнка: Гофман (Буренина) Татьяна Владимировна