Гофман Леонид Евгеньевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГофман Леонид Евгеньевич

Гофман Леонид Евгеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гофман (Буренина) Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
12.10.2011

Дочь: Гофман Софья Леонидовна

Мать ребёнка: Гофман (Буренина) Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
18.12.2018

Дочь: Гофман Мария Леонидовна

Мать ребёнка: Гофман (Буренина) Татьяна Владимировна

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