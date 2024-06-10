Сидоров Алексей Прохорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.06.1899
Дочь: Сидорова Федосья Алексеевна
Мать ребёнка: Сидорова Фекла Кузминична
Рождение ребёнка
07.02.1903
Сын: Сидоров Никифор Алексеевич
Мать ребёнка: Сидорова Фекла Кузминична
Смерть
Неизвестно