Сидоров Алексей Прохорович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСидоров Алексей Прохорович

Сидоров Алексей Прохорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.06.1899

Дочь: Сидорова Федосья Алексеевна

Мать ребёнка: Сидорова Фекла Кузминична

Рождение ребёнка
07.02.1903

Сын: Сидоров Никифор Алексеевич

Мать ребёнка: Сидорова Фекла Кузминична

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.