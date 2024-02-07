Тихонов Вячеслав Юрьевич
Место рожденияБольшая Выла, Россия
Дата рожденияОколо 1966
Дата смертиОколо 2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1966
Отец: Тихонов Юрий Петрович
Мать: Тихонова Зоя Ивановна
Большая Выла, Россия
Рождение ребёнка
06.05.1998
Сын: Тихонов Сергей Вячеславович
Мать ребёнка: Тихонова Альбина
Рождение ребёнка
13.05.2002
Сын: Тихонов Юрий Вячеславович
Мать ребёнка: Тихонова Альбина
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тихонов Вячевлав Вячеславович
Мать ребёнка: Тихонова Альбина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тихонов Николай Вячеславович
Мать ребёнка: Тихонова Альбина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тихонова Альбина
Военная служба
Неизвестно
Германия
Смерть
Около 2008