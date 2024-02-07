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Тихонов Вячеслав Юрьевич

Место рождения

Большая Выла, Россия

Дата рождения

Около 1966

Дата смерти

Около 2008

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1966

Отец: Тихонов Юрий Петрович

Мать: Тихонова Зоя Ивановна

Большая Выла, Россия
Рождение ребёнка
06.05.1998

Сын: Тихонов Сергей Вячеславович

Мать ребёнка: Тихонова Альбина

Рождение ребёнка
13.05.2002

Сын: Тихонов Юрий Вячеславович

Мать ребёнка: Тихонова Альбина

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихонов Вячевлав Вячеславович

Мать ребёнка: Тихонова Альбина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихонов Николай Вячеславович

Мать ребёнка: Тихонова Альбина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихонова Альбина

Военная служба
Неизвестно
Германия
Смерть
Около 2008
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