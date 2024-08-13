Андреева (Клюева) Васса Авксентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Клюева) Васса Авксентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

18.04.1866

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.10.1835

Сын: Андреев Яков Григорьевич

Отец ребёнка: Андреев Григорий Антонович

Рождение ребёнка
16.04.1841

Сын: Андреев Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Андреев Григорий Антонович

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Елфимова (Андреева) Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Андреев Григорий Антонович

Рождение ребёнка
1852

Сын: Андреев Касьян Григорьевич

Отец ребёнка: Андреев Григорий Антонович

Смерть
18.04.1866
Похороны
20.04.1866

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