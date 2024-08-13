Андреева (Клюева) Васса Авксентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смерти18.04.1866
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.10.1835
Отец ребёнка: Андреев Григорий Антонович
Рождение ребёнка
16.04.1841
Сын: Андреев Федор Григорьевич
Отец ребёнка: Андреев Григорий Антонович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Елфимова (Андреева) Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Андреев Григорий Антонович
Рождение ребёнка
1852
Сын: Андреев Касьян Григорьевич
Отец ребёнка: Андреев Григорий Антонович
Смерть
18.04.1866
Похороны
20.04.1866