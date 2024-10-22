Самолётова Ирина Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самолётова Ирина Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Самолётов Александр Михайлов

Отец ребёнка: Самолётов Михаил

Рождение ребёнка
1798

Сын: Самолётов Герасим Михайлов

Отец ребёнка: Самолётов Михаил

Рождение ребёнка
1802

Сын: Самолётов Николай Михайлов

Отец ребёнка: Самолётов Михаил

Смерть
Неизвестно

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