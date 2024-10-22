Самолётова Ирина Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772
Отец: Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1788
Сын: Самолётов Александр Михайлов
Отец ребёнка: Самолётов Михаил
Рождение ребёнка
1798
Сын: Самолётов Герасим Михайлов
Отец ребёнка: Самолётов Михаил
Рождение ребёнка
1802
Сын: Самолётов Николай Михайлов
Отец ребёнка: Самолётов Михаил
Смерть
Неизвестно