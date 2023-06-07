Ефимья Сидорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимья Сидорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1689

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1684 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1689

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1711

Дочь: Аксинья Гаврилова

Отец ребёнка: Гаврила Назаров

Рождение ребёнка
Около 1713

Дочь: Мария Гаврилова

Отец ребёнка: Гаврила Назаров

Место жительства
1715
Нижневасильевское, Истра, Московская область
РГАДА 350-1-108
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаврила Назаров

Смерть
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Дмитровский уезд, село Васильевское
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