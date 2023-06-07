Ефимья Сидорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1689
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1711
Дочь: Аксинья Гаврилова
Отец ребёнка: Гаврила Назаров
Рождение ребёнка
Около 1713
Дочь: Мария Гаврилова
Отец ребёнка: Гаврила Назаров
Место жительства
1715
РГАДА 350-1-108
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гаврила Назаров
Смерть
Неизвестно
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Дмитровский уезд, село Васильевское