Ворона Любовь Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения16.09.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1956
Рождение ребёнка
25.10.1977
Сын: Ворона Роман Александрович
Отец ребёнка: Ворона Александр Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ворона Елена Александровна
Отец ребёнка: Ворона Александр Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ворона Вячеслав Александрович
Отец ребёнка: Ворона Александр Александрович