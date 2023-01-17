Ворона Любовь Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ворона Любовь Дмитриевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

16.09.1956

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1956

Отец: Михаилусенко Дмитрий Сергеевич

Мать: Патрикеева Елена Петровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
25.10.1977

Сын: Ворона Роман Александрович

Отец ребёнка: Ворона Александр Александрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ворона Елена Александровна

Отец ребёнка: Ворона Александр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ворона Вячеслав Александрович

Отец ребёнка: Ворона Александр Александрович

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