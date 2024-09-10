Степан Савельев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степан Савельев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1675 и 1682 ст.

Дата смерти

Между 1741 и 1742 ст.

Пол

Мужской

Отец

Между 1649 и 1652 г.р.

Мать

Жена

Около 1687 г.р.

Дети

Между 1702 и 1712 г.р.
Вычислено 1713 г.р.
Вычислено 1717 г.р.
Вычислено 1734 г.р.

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1675 и 1682 ст.

Отец: Овчиников Савелий Евсевьев

Мать: Степанида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Исаева

Рождение ребёнка
Между 1702 и 1712 ст.

Сын: Алексей Степанов

Мать ребёнка: Федосья Исаева

более вероятно - 1704-1705
Рождение ребёнка
Вычислено 1713 ст.

Сын: Петр Степанов

Мать ребёнка: Федосья Исаева

В рекруты ранее 1748 г.
Рождение ребёнка
Вычислено 1717 ст.

Сын: Андрей Степанов

Мать ребёнка: Федосья Исаева

Рождение ребёнка
Вычислено 1734 ст.

Дочь: Аксинья (Ксения) Степанова

Мать ребёнка: Федосья Исаева

Смерть
Между 1741 и 1742 ст.

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