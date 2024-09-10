Степан Савельев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1675 и 1682 ст.
Дата смертиМежду 1741 и 1742 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1675 и 1682 ст.
Отец: Овчиников Савелий Евсевьев
Мать: Степанида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Исаева
Рождение ребёнка
Между 1702 и 1712 ст.
Сын: Алексей Степанов
Мать ребёнка: Федосья Исаева
более вероятно - 1704-1705
Рождение ребёнка
Вычислено 1713 ст.
Сын: Петр Степанов
Мать ребёнка: Федосья Исаева
В рекруты ранее 1748 г.
Рождение ребёнка
Вычислено 1717 ст.
Сын: Андрей Степанов
Мать ребёнка: Федосья Исаева
Рождение ребёнка
Вычислено 1734 ст.
Дочь: Аксинья (Ксения) Степанова
Мать ребёнка: Федосья Исаева
Смерть
Между 1741 и 1742 ст.