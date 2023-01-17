Muchnik Wolf
Место рождения
Дата рождения17.05.1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1847
Отец: Muchnik El Elya
Мать: Muchnik Leya Leah
Рождение ребёнка
25.09.1868
Дочь: Gudlya
Мать ребёнка: Muchnik Khana
Рождение ребёнка
Около 1871
Дочь: Genis Rivka Rukhlya
Мать ребёнка: Muchnik Khana
Рождение ребёнка
03.02.1879
Дочь: Bubis Sura
Мать ребёнка: Muchnik Khana
Рождение ребёнка
Около 1886
Сын: Mootchnik Max
Мать ребёнка: Muchnik Khana
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Muchnik Khana
Смерть
Неизвестно