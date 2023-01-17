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Muchnik Wolf

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Место рождения

Кишинёв, Муниципий Кишинёв

Дата рождения

17.05.1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1811 г.р.

Мать

1815 г.р.

Жена

Дети

1868 г.р.
Около 1871 г.р.
1879 г.р.
Около 1886 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1847

Отец: Muchnik El Elya

Мать: Muchnik Leya Leah

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
25.09.1868

Дочь: Gudlya

Мать ребёнка: Muchnik Khana

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
Около 1871

Дочь: Genis Rivka Rukhlya

Мать ребёнка: Muchnik Khana

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
03.02.1879

Дочь: Bubis Sura

Мать ребёнка: Muchnik Khana

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Mootchnik Max

Мать ребёнка: Muchnik Khana

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Muchnik Khana

Смерть
Неизвестно
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